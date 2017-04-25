«الليجا» تشتعل.. وصراع «التوب فور» يحتدم واليوفي والبايرن يغردان بالصدارة

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يقترب قطار الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ( الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" - الدوري الإسباني "الليجا" - الدوري الإيطالي "الكالتشيو" - الدوري الألماني "البوندسليجا" - الدوري الفرنسي) من الوصل لمحطته الأخيرة.

وأشعل فوز برشلونة على ريال مدريد (3-2) في كلاسيكو الأرض الذي أقيم بملعب سنتايجو برنابيو، الصراع على جدول الترتيب في الدوري الإسباني من جديد، حيث خطف الفريق الكتالوني الصدارة من النادي الملكي.

وتصدر برشلونة، بقيادة مدربه لويس إنريكي، صدارة الليجا برصيد 75 نقطة، جمعهم من (33 مباراة فاز في 23 وتعادل في 6 وخسر 4 .. مسجلآ 94 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا).

من جانبه، يأتي ريال مدريد بقيادة مدريه الفني الفرنسي زين الدين زيدان، في المركز الثاني برصيد 75 نقطة، جمعهم من (33 مباراة فاز في 23 وتعادل في 6 وخسر 3 .. مسجلآ 84 هدفًا فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا)، وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

صراع الهبوط في الليجا لا يختلف كثيرًا عن صراع المقدمة، خصوصًا على المركز الـ18 الذي يحتله سبورتينج خيخون برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن ليجانيس الـ17 بـ27 نقطة، فيما يأتي غرناطة في المركز الـ 19 برصيد 20 نقطة، ويتذيل أوساسونا جدول الترتيب بـ18 نقطة.

في "البريميرليج" اشتد الصراع على المراكز لأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا "التوب فور"، خصوصًا بعد خسارة ليفربول (1-2) أمام كريستال بالاس، وفوز مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو على بيرنلي بهدفين نظيفين.

ويتصدر جدول الترتيب البلوز تشيلسي برصيد 75 نقطة بفارق 4 نقاط عن توتنهام هوتسبير الثاني بـ (71)، فيما ياتي ليفربول ثالثًا بـ66 نقطة، ثم مانشستر سيتي رابعًا بـ64 نقطة، واليونايتد خامسًا بـ63 نقطة.

ويبدو أن ناديي سندرلاند وميدلزبره في طريقهما لتوديع البريميرليج، حيث أن الأول يتذيل التريب بـ21 نقطة، فيما الثاني يحتل المركز الـ19 برصيد 24 نقطة، لكن سيكون المركز الثالث في أسفل الترتيب "للهابطين" محل تنافس عنيف بين سوانزي سيتي 31 نقطة، وهال سيتي 33 نقطة، وبيرنلي 36.

في "الكالتشيو" بات من الواضح حصول يوفنتوس بقيادة مديره الفني ماسيمليانو أليجري، على لقب الاسكوديتو للمرة السادسة على التوالي والثالثة والثلاثين في تاريخه، حيث يتصدر فريق السيدة العجوز الترتيب برصيد 83 نقطة، جمعهم من (33 مباراة فاز في 27 وتعادل في 2 وخسر 4 .. مسجلآ 68 هدفًا فيما استقبلت شباكه 20 هدفًا).

فيما صراع الهبوط في الكالتشيو يعد شبه قد حسم خصوصًا من جانب بيسكارا الأخير بـ14 نقطة، وباليرمو صاحب المركز التاسع عشر بـ16 نقطة، فيما يحتل كروتوني المركز الـ18 برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن إمبولي صاحب المركز الـ17.

ويبدو أن العملاق البافاري بايرن ميونخ في طريقه لحسم لقب البوندسليجا للمرة الخامس على التوالي للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتصدر الفريق بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، جدول الترتيب برصيد 70 نقطة من (30 مباراة فاز في 21 وتعادل في 7 وخسر 2 .. مسجلآ 73 هدفًا فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا)، بفارق 8 نقاط عن لايبزيج الثاني برصيد 62 نقطة.

لكن في صراع الهابطين في البوندسليجا، يحتل دارم شتات المركز الأخير برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إنجولشتات الـ17، فيما ياتي أوجسبروج في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، خلف كل من (ماينز وفولفسبورج وهامبورج) بـ 33 نقطة.

في فرنسا يتصدر موناكو المنتشي بتأهله للدور نصف نهائي في دوري أبطال أوروبا، جدول الترتيب برصيد 80 نقطة جمعهم من (33 مباراة فاز في 25 وتعادل في 5 وخسر 3 .. مسجلآ 92 هدفًا فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا)، بفارق الأهداف عن الثاني باريس سان جيرمان بنفس الرصيد ولكنه لعب مباراة أكثر "34 مباراة".

ويتذيل باستيا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة، فيما ياتي في المركز التاسع عشر نانسي بـ 32 نقطة، وفي المركز الثامن عشر ديجون بـ32 نقطة، ويحتل كان المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة.