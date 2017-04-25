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ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتجديد عقد إيسكو

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ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتجديد عقد إيسكو ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتجديد عقد إيسكو

التحرير

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ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع صانع ألعابه إيسكو  لتجديد عقده مع النادي الملكي الصيف القادم ولمدة خمسة أعوام.

وقالت الصحيفة «النادي الأبيض توصل لاتفاق مع والد اللاعب، باكو ألاركون، لتجديد عقده الذي سيستمر بهذا الشكل حتى 30 يونيو 2022».

وأضافت «راتب إيسكو سيتضاعف وسيحصل على 6 ملايين يورو صافية في العام الواحد، ليصبح سادس أعلى اللاعبين راتبا بالريال، خلف كريستيانو وبيل وراموس وكروس ومودريتش وبنزيما».

وارتبط إيسكو، صاحب الـ25 عامًا، بالانتقال للعديد الأندية، وعلى رأسها برشلونة، بعدما تأجلت مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي، في صيف 2018.

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التحرير

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