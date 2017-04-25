عودة ملك الملاعب الترابية

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عاد ملك الملاعب الترابية رافائيل نادال لممارسة هوايته المفضلة من جديد بعد التتويج بلقب بطولة مونتي كارلو ثالث بطولات الأساتذة والأولى على الملاعب الترابية، بالتغلب على ألبرت راموس في المباراة النهائية بنتيجة 6-1 6-3 ليحطم العديد من الأرقام القياسية بهذا الفوز التاريخي.

وبات نادال أول لاعب في العصر الحديث (منذ أبريل 1968) يتمكن من الفوز بعشر ألقاب في بطولة واحدة، كما أصبح أول لاعب في التاريخ يتوج بـ 50 لقبا على الملاعب الترابية متفوقا على جيليرمو فيلاس الذي توج بـ 49 لقبا على تلك النوعية من الملاعب وتوماس موستر بـ 40 بطولة، وبيورن بورج بـ 30 بطولة.

وبتتويج يوم الأحد، حقق نادال طوال مسيرته الاحترافية 70 لقبا ليحتل المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات خلف جيمي كونارز بـ 109 بطولة وإيفان ليندل بـ 94 بطولة، وفيدرير بـ 91 بطولة، وجون ماكنرو بـ77 بطولة، كما حصل على اللقب رقم 29 له في بطولات الأساتذة ليحتل المركز الثاني في القائمة خلف نوفاك دجوكوفيتش الذي توج بـ30 لقبا.

ويمتلك نادال الفرصة للتويج بعشر ألقاب في بطولات أخرى هذا الموسم من بينها بطولة برشلونة ورولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام، حيث يمتلك اللاعب الإسباني سجلا مميزا على الملاعب الترابية من خلال فوزه بـ92% من مبارايته من خلال تحقيق الفوز في 370 مباراة والخسارة في 34 فقط.

وواصل بالتالي نادال بدايته المميزة للموسم، ففي الشهور الأربعة الأولى حقق نادال 24 فوز وتعرض لـ5 هزائم، ونجح في الوصول إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الجراند سلام وخسر من روجر فيدرير في 5 مجموعات كما وصل إلى نهائي ميامي ثاني بطولات الأساتذة وخسر أيضا من اللاعب السويسري بمجموعتين دون رد قبل أن يتوج أخيرا بأول ألقابه هذا الموسم في مونتي كارلو.