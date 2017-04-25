أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة 10 من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا للتحقيق

Google+ Print
إحالة 10 من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا للتحقيق إحالة 10 من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا للتحقيق

مصراوي Masrawy

إحالة 10 من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بمستشفى إس

الأقصر - محمد محروس:

أحال المهندس أشرف الحويحي، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، 3 أطباء و7 من أفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا المركزى للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.

وكان "الحويحي" قد عقد جولة تفقدية بمستشفى إسنا المركزي، بناء على تعليمات الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر؛ لمتابعة مدى سير العمل وحسن انتظامه، ولاحظ خلال تفقده للمستشفى غياب 3 أطباء و7 من أفراد طاقم التمريض دون سند قانوني.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

وزير النقل يشارك في جلسة "تنمية محور قناة السويس" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب ​

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

"مجلس الدولة الليبي" يبلغ كوبلر بانزعاجه من إضاعة الوقت في تعديل الاتفاق السياسي

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"

مصر تحصل على المركز الثالث في مسابقة "أمير الشعراء"