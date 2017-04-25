إحالة 10 من الأطباء وأفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا للتحقيق

الأقصر - محمد محروس:

أحال المهندس أشرف الحويحي، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، 3 أطباء و7 من أفراد طاقم التمريض بمستشفى إسنا المركزى للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.

وكان "الحويحي" قد عقد جولة تفقدية بمستشفى إسنا المركزي، بناء على تعليمات الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر؛ لمتابعة مدى سير العمل وحسن انتظامه، ولاحظ خلال تفقده للمستشفى غياب 3 أطباء و7 من أفراد طاقم التمريض دون سند قانوني.