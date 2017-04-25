بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد كمين "القصير"

البحر الأحمر - أحمد عوض

تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الاحمر، صباح اليوم الثلاثاء، كمين القصير؛ للوقوف على الإجراءات الأمنية به.

ووجه المحافظ ضباط وأفراد الشرطة بشدة اليقظة، والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات؛ لحماية القوات من أية اعتداءات، ومراجعة خطة تأمين الكمين، مشددًا بضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، وعمل الحرم الآمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكمين.

كما وجه المحافظ بارتداء القميص الواقي من الرصاص والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان.

وشدد المحافظ على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون، في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.