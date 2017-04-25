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بالصور.. محافظ سوهاج يتسلم محطة مياه "أولاد سالم" لخدمة 398 ألف نسمة

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مصراوي Masrawy

استلام محطة مياه دار السلام (1)استلام محطة مياه دار السلام (1)

استلام محطة مياه دار السلام (2)استلام محطة مياه دار السلام (2)

استلام محطة مياه دار السلام (3)استلام محطة مياه دار السلام (3)

استلام محطة مياه دار السلام (6)استلام محطة مياه دار السلام (6)

استلام محطة مياه دار السلام (5)استلام محطة مياه دار السلام (5)

استلام محطة مياه دار السلام (4)استلام محطة مياه دار السلام (4)

استلام محطة مياه دار السلام (7)استلام محطة مياه دار السلام (7)

استلام محطة مياه دار السلام (8)استلام محطة مياه دار السلام (8)

استلام محطة مياه دار السلام (9)استلام محطة مياه دار السلام (9)

سوهاج - عمار عبد الواحد

تسلم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، محطة مياه أولاد سالم العملاقة بمركز دار السلام؛ لخدمة أهالى مدينة دار السلام، وقرى "أولاد سالم بحري، الخيام، أولاد خلف، النغاميش، الكشح، البلابيش بحري".

وقال "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن التكلفة الإجمالية للمحطة 255 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 700 لتر/ ثانية؛ لخدمة حوالي 398 ألف و615 نسمة، مشيرًا إلى ضخ المياه بعد غسيل وتعقيم الشبكة لمدة 24 ساعة، مساء أمس الاثنين.

يشار إلى أن المحافظ تسلم المحطة بحضور حسام محمدين مهران، رئيس مركز ومدينة دار السلام، وأعضاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وممثلي شركة مياه الشرب بسوهاج، وشركة المقاولون العرب الشركة المنفذة للمحطة.

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