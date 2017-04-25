وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالسويس احتفالًا بذكرى تحرير سيناء ـ صور

السويس حسام الدين أحمد:



وضع اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، صباح اليوم يرافقه اللواء أ.ح محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة الجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.



بعدها، استقبل اللواء الدش، اللواء حامد واللواء مصطفى بمكتبه، وشكر المحافظ قائد الجيش الثالث على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في السويس، والجهود التي يبذلها عناصر الجيش في حفظ الأمن، وتعاونهم مع الشرطة المدنية، لتأمين المدينة والمنشآت الحيوية ودور العبادة.