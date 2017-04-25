بالصور.. وزير التنمية المحلية: مصر اتخذت خطى قوية نحو التنمية الاقتصادية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن مصر اتخذت خطًا قوية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال رفع معدلات الإنتاج والتصدير؛ لتتحول بذلك من مستورد ومستهلك إلى مكتفٍ ومصدر.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، برفقة محمد سعفان، وزير القوي العاملة و5 محافظين، لتفقد مصانع وظيفتك "جنب بيتك" بكفر شكر .

ووجه "الشريف" المحافظين، بالعمل على تنفيذ هذه المصانع بالمدن والقرى، لتوفير مليون فرصة عمل للشباب بكل محافظة.

ووعد "الشريف" بتنظيم زيارة كل شهر لمحافظة القليوبية، لمتابعة المشروعات، والوقوف على آخر المستجدات، وحل المشكلات والمعوقات التى تعترض عملية التنفيذ.