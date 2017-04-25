محافظ سوهاج يعلن إنجازات القطاع الطبي خلال الفترة الأخيرة

سوهاج ـ عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن عدد من المشروعات المنتهية خلال الفترة الأخيرة بالقطاع الطبي، ضمن خطة تطوير المنظومة الطبية، وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج ومحافظات الصعيد.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تلك المشروعات إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالصعيد، حيث الانتهاء من إنشاء فرع لمؤسسة الكبد المصرية، للقضاء على فيروس سي، وإنشاء القومسيون الطبي الأول في الصعيد لخدمة أكثر من 3.5 مليون معاق، وافتتاح المركز الإقليمي للتدريب بالمحافظة للعاملين بالصحة، وتشغيل قسم الحروق بمستشفى أخميم المركزي.

وشملت إنجازات القطاع الطبي: إضافة وتطوير بعض المباني بمستشفى سوهاج التعليمي، وانتهاء تجهيز 13 وحدة صحية, وتطوير وإحلال وتجديد 17 وحدة أخرى, وإنشاء 12 مقرا جديدا للإسعاف، والدفع بـ 10 سيارات إسعاف جديدة، ليرتفع عدد السيارات العاملة بسوهاج إلى 100 سيارة , وتشغيل الإسعاف النهري، وافتتاح العيادات الخارجية المطورة بمستشفى سوهاج العام، وقسم العناية المركزة الجديد بمستشفى أخميم المركزي بطاقة 10 أسرّة عناية مركزة.

وأضاف عبدالمنعم أن المحافظة تشهد أيضًا العديد من المشروعات، التي ستدخل الخدمة قريبًا، ومنها أعمال التطوير الشاملة لمستشفى جرجا العام بتكلفة 60 مليون جنيه، ومستشفى جهينة المركزي بتكلفة 51 مليون جنيه، لتنتهي تلك الأعمال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى إحلال وتجديد مستشفى ساقلتة المركزي بتكلفة 281 مليون جنيه، والانتهاء منها خلال 24 شهرا، ومستشفى دار السلام المركزي بتكلفة 60 مليون جنيه، الذي تنتهي أعماله مارس 2018.

ولفت محافظ سوهاج، إلى أن خطة تطوير القطاع الطبي تشمل أيضا إنشاء عدد من المراكز والمستشفيات المتخصصة، حيث تجري أعمال إنشاء مستشفى بلصفورة لعلاج الإدمان بتكلفة 41 مليون جنيه، ومستشفى سوهاج للصحة النفسية بتكلفة 35 مليون جنيه، ووضع تصور لإنشاء مستشفى طوارئ لخدمة محافظات الصعيد على مساحة 5 أفدنة بالطريق الغربي بجزيرة شندويل، ومركز لطب وجراحة العيون، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، تحت إشراف أساتذة كلية الطب بجامعة سوهاج، ليكون أول مركز طبي في الصعيد يمنح الدرجة العلمية، وبدء إنشاء المركز العالمي لجراحة الوجه والرأس، وهو المركز الثالث على مستوى العالم، بالشراكة بين جامعة سوهاج ومؤسسة "مصر الخير"، برأسمال حوالى 71 مليون جنيه.

كما تشهد المحافظة حاليا، تجهيز 15 وحدة صحية، وإنشاء 6 وحدات إسعاف بنطاق قرى ومدن المحافظة.