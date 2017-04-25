اللبن قليل الدسم يقلل مخاطر الاكتئاب

كتبت - نرمين الجلاد:

أظهرت دراسة يابانية حديثة، فوائد تناول منتجات الألبان قليلة الدسم للصحة النفسية والعقلية.

وكشفت الدراسة أنه كلما زاد عدد مرات استهلاك منتجات اللبن قليلة الدسم أسبوعيا قلت مظاهر الاكتئاب، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

ووفقا لنتائج الدراسة تبين أن استهلاك هذه المنتجات يفيد الصحة العقلية أيضاً، يقلل الحليب والألبان قليلة الدسم أعراض الاكتئاب، حيث أجريت أبحاث الدراسة في جامعة توهوكو اليابانية، والتي شارك فيها 2000 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 19 و85 عاماً، وتمت مراجعة بياناتهم الغذائية والصحية.

ووجد فريق البحث أنه كلما زاد عدد مرات استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم أسبوعياً كلما قلت مظاهر الاكتئاب وحصل متناوله على قدر مناسب من النوم.