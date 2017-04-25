ضبط مطبعة ضخمة في القاهرة لنسخ وتقليد الكتب والروايات العالمية- (صور)

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط مطبعة ضخمة بالقاهرة، لنسخ وتقليد الكتب والمراجع والروايات العالمية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وفي ضوء الجهود المبذولة لمكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، خاصة طبع وتداول وبيع الكتب الدراسية الأجنبية لمدارس اللغات الخاصة والحكومية والجامعات والروايات والقصص، والمحظور طبعها أو تداولها إلا من خلال الشركات المختصة.

وأضاف البيان، أنه أكدت التحريات والمعلومات اضطلاع "عمر س.ع"، وزوجته بإدارة مطبعة ضخمة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، لنسخ وتقليد الكتب والمراجع العلمية والطبية والأدبية والثقافية والمدرسية والقصص والروايات العالمية لأشهر الكتاب.

وأوضح البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة، وتبين أنها على مساحة أربعة آلاف متر ومكونة من ثلاثة طوابق وبداخلها عدد من ماكينات الطباعة والقص والتغليف ذات تقنية عالية وغرف للمونتاج والزنكوغراف والميكروفيلم، وكذا معدات للنقل والتحميل من وإلى المطبعة، وضُبط بداخلها (ملايين من الكتب والأسطوانات المدمجة المعدة للبيع والتداول لمختلف المراحل التعليمية، كمية كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في الطباعة" أطنان من الأوراق والأحبار وألواح الزنكوغراف").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.