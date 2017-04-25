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بالصور ...إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الطيران

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الطيران (1)إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الطيران (1)

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الطيران (2)إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الطيران (2)

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الطيران (3)إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الطيران (3)

كتب- علاء عمران:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري الطيران، اليوم الثلاثاء، مما أدى لظهور كثافات مرورية للمتجه لطريق المطار، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات الامنية المعينة أعلى كوبري الطيران، بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة لمرور القاهرة، بانتقال رجال المرور وبصحبتهم ونش لرفع أثار الحادث وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، وأسفر الحادث عن أصابه 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتقلي العلاج، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.

ومن جانبها ناشدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة داخل العاصمة وتوخي الحذر اثناء القيادة.

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