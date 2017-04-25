"مقتل 18 على الأقل" من المسلحين الأكراد في غارات جوية تركية في سوريا

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لندن (بي بي سي)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض إن 18 مسلحا على الأقل من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية قتلوا في غارات شنتها القوة الجوية التركية على مقر لهذه الوحدات شمال شرقي سوريا يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مدير المرصد رامي عبدالرحمن قوله "إن القتلى من مسلحي وحدات حماية الشعب ومسؤوليه الاعلاميين."

ولم تعلن الوحدات، المتحالفة مع الولايات المتحدة في مقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية، عن خسائرها رغم انها أكدت وقوع الغارات.

وجاء في بيان اصدرته وحدات حماية الشعب أن "الطائرات التركية شنت غارات على موقع لوحدات حماية الشعب يضم مراكز اعلامية ومراكز للاتصالات ومنشآت عسكرية."

وكانت القوات التركية هاجمت ايضا مواقع لوحدات حماية الشعب وغيرها من الفصائل الكردية في العراق يوم الثلاثاء، وذلك في اطار حملتها التي تستهدف حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور، واسفرت هذه الهجمات عن مقتل 6 من عناصر الأمن الكردية.

وقال الجيش التركي إنه هاجم اهدافا في شمال العراق وشمال شرقي سوريا "من أجل تدمير ملاذات الارهابيين الذين يستهدفون بلدنا."

وقال الجيش التركي في بيان "ستتواصل هذه العمليات بكل تصميم حتى يتم تحييد كل الارهابيين."