ننشر تفاصيل مؤتمر الشباب الوطني في الإسماعيلية بحضور السيسي

التحرير

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يشهد اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مؤتمر الحوار الوطني للشباب بمحافظة الإسماعيلية، وتنشر "التحرير" تفاصيل الاجتماعات التي يشهدها المؤتمر.

اليوم الأول

يبدأ اليوم الأول بمظاهرة بحرية في قناة السويس، ثم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في تمام الساعة الرابعة، والتي تنطلق بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ثم يقوم الإعلاميان شريف فؤاد ودينا عصمت، بتقديم كلمة عن عيد تحرير سيناء ثم فيلم تسجيلي قصير بعنوان "غنوة عالسمسية"، ثم التحدث عن بطولات أبطال مدن القناة، ثم يتم تقديم فيلم بعنوان "ابدع.. انطلق"، ويلي عرض الفيلم دعوة الرئيس السيسى للصعود إلى المنصة لإلقاء كلمته وافتتاح المؤتمر، وفى مساء اليوم يلتقي الرئيس السيسي مع مجموعة تتكون من 150 شابًا من مدن القناة وسيناء.

اليوم الثاني

وفي اليوم الثاني، تبدأ الفاعليات في العاشرة صباحًا، وسيتم التحدث عن أفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس، وذلك في جلسة حوار مفتوح بين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيري النقل والإسكان ورئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش ومجموعة من الشباب، وفي الساعة 12 ظهرًا، يبدأ حوار مفتوح حول "مواجهة ارتفاع الأسعار ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن"، ويتحدث فيه شريف إسماعيل رئيس الحكومة، ووزراء التموين والتخطيط والتضامن، ونائب وزير الزراعة وعدد من الشباب، وفي الساعة الخامسة تبدأ جلسة بعنوان "اسأل الرئيس" يقوم فيها الشباب بطرح ما يشاءون من أسئلة للرئيس السيسي ثم يليها حديث عن محاكاة مراحل الاقتصاد المصري.

اليوم الثالث

أما اليوم الثالث، فيشهد جلسة للحديث عن رعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا يتحدث فيها رئيس الوزراء ووزيري التضامن والصحة ومجموعة من الشباب، وفي ختام فاعليات المؤتمر سيقوم شباب الدفعة الثانية لتأهيل شباب القادة بتقديم نموذج محاكاة الدولة المصرية "تقديم موقف عام للدولة والاجندة التشريعية" وسوف يتحدث في ختام فاعليات المؤتمر رئيس الوزراء ورئيس التخطيط عن بعض الامور الخاصة بالدولة.