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وزير التنمية المحلية للمحافظين: «ماحدش ينام والشباب بره سوق العمل»

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وزير التنمية المحلية للمحافظين: «ماحدش ينام والشباب بره سوق العمل» وزير التنمية المحلية للمحافظين: «ماحدش ينام والشباب بره سوق العمل»

التحرير

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قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، إن اتخذت خطوات قوية نحو التنمية الاقتصادية، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، رفقة وزير القوى العاملة و5 محافظين؛ لتفقد مصانع "وظيفتك جنب بيتك" بمركز كفر شكر.

ووجه "الشريف" المحافظين بالعمل على تنفيذ هذه المصانع بمختلف المدن والقرى؛ لتوفير مليون فرصة عمل للشباب بكل محافظة، قائلا "ماحدش فينا ينام والشباب بره سوق العمل".

وأكد الوزير عزمه تنظيم زيارة شهرية للمحافظة؛ لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والوقوف على آخر المستجدات، وحل المشكلات والمعوقات.

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التحرير

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