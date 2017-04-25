اليوم.. السيسي يفتتح المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى للشباب الذى تستضيفه مدينة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء، ومن المقرر أن يتفقد السيسي على هامش فعاليات المؤتمر تطورات العمل بأنفاق قناة السويس، ويزور مدينة الإسماعيلية الجديدة.

ويناقش المؤتمر، عددا من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى ومن بينها مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن، وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيا واجتماعيا، وآفاق التنمية المستدامة فى قطاعىّ البترول والكهرباء، بالإضافة إلى نموذج محاكاة الدولة المصرية والذى سوف يقوم بعض شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من خلاله بمناقشة بعض التحديات التى تواجه الدولة المصرية، والفرص المتاحة أمامها من خلال طرح بعض الخطط والحلول لمواجهة هذه التحديات ومناقشتها مع المسئولين.

وتدور الجلسة الأولى حول: "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان، وآفاق التنمية بمحور قناة السويس"، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والإسكان ورئيس هيئة قناة السويس، وتدور جلسة أخرى حول "مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن" بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتخطيط والتضامن ونائب وزير الزراعة.

كما يدور نقاش مفتوح بين الشباب ومجموعة من الخبراء في جلستين الأولى بعنوان "محاكاة مراحل الاقتصاد المصري" والثانية في إطار نموذج محاكاة الدولة المصرية بعنوان "تقدير موقف عام للدولة بالإضافة إلى الأجندة التشريعية" وهي بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، وفي جلسة أخرى بعنوان "جهود الدولة لرعاية المواطن صحيا واجتماعيا"، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والشباب.

يشارك فى المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال وجنوب سيناء، وبعض المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى 100 شاب يمثلون وزارة التعليم العالى و100 شاب آخرين يمثلون وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من شباب الأحزاب السياسية،كما تم اختيار 60 شابا وشابة ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات المهنية وعدد من الشخصيات العامة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر إطلاق مبادرة "اسأل الرئيس"، وهى عبارة عن تطبيق رقمى تم إطلاقه على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب، يمكن لأي مواطن من خلاله توجيه أسئلة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتسجيل كافة استفساراتهم والتعبير عن آرائهم بمنتهى الشفافية، وذلك في إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع كافة أطياف المجتمع المصرى، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، على هامش المؤتمر، عددا من المواقع والمؤسسات المختلفة بمحافظة الإسماعيلية.