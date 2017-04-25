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صور| وزيران و6 محافظين يتفقدون مصنعي «وظيفتك جنب بيتك» بالقليوبية

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صور| وزيران و6 محافظين يتفقدون مصنعي «وظيفتك جنب بيتك» بالقليوبية صور| وزيران و6 محافظين يتفقدون مصنعي «وظيفتك جنب بيتك» بالقليوبية

التحرير

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تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، مصنعين جديدين ضمن مبادرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، وذلك بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمدينة كفر شكر بالقليوبية.

وزيرا التنمية المحلية والقوى العاملة يتفقدان مصنع «وظيفتك جمب بيتك»

حضر الجولة الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والنائب البرلماني عن كفر شكر خالد يوسف، و٦ محافظين هم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية.

وزيرا التنمية المحلية والقوى العاملة يتفقدان مصنع «وظيفتك جمب بيتك»

ومن جانبه قال هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن مبادرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك" نموذج جيد للمشاركة بين الدولة وأصحاب المبادرات الأهلية والوطنية لتوفير فرص عمل للشباب مع وجود دعم كامل من لتعميم تلك التجربة في كافة المحافظات، مؤكدًا أن هناك رسالة مهمة من تلك المبادرة هي ان المستحيل يمكن تحقيقه.

وزيرا التنمية المحلية والقوى العاملة يتفقدان مصنع «وظيفتك جمب بيتك»

وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف،رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع برئاسة الجمهورية، أنه تم إطلاق مبادرة وظفتك جنب بيتك، لتوفير فرص عمل للشباب الذين لايستطيعون العمل خارج محافظاتهم،من خلال إقامة مشروعات صغيرة لتشغير الشباب بدعم من المحافظة وتوفير التمويل من خلال مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات بفائدة تناقصية ٥٪.

وزيرا التنمية المحلية والقوى العاملة يتفقدان مصنع «وظيفتك جمب بيتك»

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التحرير

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