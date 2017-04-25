في أعياد سيناء.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

التحرير

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شهدت شوارع وميادين القاهرة الكبرى سيولة مرورية ملحوظة بسبب يوم الاجازة وعدم نزول الموظفين والطلبة , حيث انتظمت حركة السيارات فى الطرق الرابطة وكوبرى عباس والجامعة و الجلاء و15 مايو فى الاتجاهين، وفى بميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

طريق الأوتوستراد

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضا حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

وسط البلد

وظهرت انتظام فى حركة السيارات أعلى كورنيش المعادى للمتجه من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد وسيولة مرورية فى الاتجاه العكسى وكذلك الأمر بمحور الأوتوستراد بالاتجاه القادم من حلوان وكذلك الأمر من أبراج النيل إلى وسط البلد انتظام فى حركة السيارات من وسط البلد إلى الدائرى ومنه إلى المعادى حتى حلوان وبنزلات المنيب و الأوتوستراد أعلى الدائرى اتجاه كورنيش النيل.

الطريق الدائرى

وشهد الطريق الدائرى بعض الكثافات المحدودة للقادم من قليوب وصولا إلى شبرا الخيمة وكذلك الأمر للمتجه من نفق السلام اتجاه الأقاليم من مسطرد وصولا إلى قليوب ومن المعادى اتجاه المنيب والعكس وظهرت سيولة مرورية فى حركة السيارات من المريوطية وصولا إلى المنيب ومن مناطق الجيزة وصولا إلى الخصوص والمرج.

ميدان النهضة

وشهد محيط جامعة القاهرة كثافات مرورية محدودة نتيجة لأعمال إنشاء نفق للسيارات بميدان النهضة مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش كما ظهرت كثافات محدودة بمحيط أعمال محور أحمد عرابى فى المهندسين بسبب أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق على الرغم من وجود تحويلات مرورية بالمنطقة.

الإسكندرية الزراعى

وشهد طريق إسكندرية الزارعى كثافات متحركة للقادم من الأقاليم اتجاه مناطق القاهرة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وانتظمت حركة السيارات بمحور 26 يوليو وبمحور صفط اللبن للقادم من أكتوبر والشيخ زايد والعكس وصولا إلى ميدان لبنان وشارع السودان وسط انتشار الخدمات المرورية.