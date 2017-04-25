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الذهب ينخفض.. وعيار 21 يسجل 642 جنيهًا

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الذهب ينخفض.. وعيار 21 يسجل 642 جنيهًا الذهب ينخفض.. وعيار 21 يسجل 642 جنيهًا

التحرير

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شهدت الذهب اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2017، انخفاضًا نسبيًا، ليسجل عيار 21 نحو 642 جنيهًا للجرام بالمحال التجارية، وعيار 24 سجل نحو 734 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 550 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 428 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 367 جنيهًا للجرام. 

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22.819 جنيهًا والجنيه الذهب سجل نحو 5.136 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 733.714 جنيهًا، بينما تحركت أسعار الذهب أيضًا في سوق المال العالمي نحو الانخفاض الطفيف ليسجل عيار 24 نحو 739.35 جنيهًا، وعيار 21 سجل نحو 646.95 جنيه، وعيار 18 نحو 554.52 جنيهًا، وعيار 14 نحو 431.29 جنيهًا، وعيار 12 سجل 369.68 جنيهًا.

فيما سجّلت أوقية الذهب في سوق المال نحو 22.994 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 5.176 جنيه، وكيلو الذهب نحو 739.352 جنيهًا.

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التحرير

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