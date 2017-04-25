الزمالك يبدأ الاستعداد لطنطا بدون العناصر الأساسية

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يؤدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم فى نادي الزمالك، المستبعدون من مباراة المصرى تدريبات اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، على أن يعود الفريق كامل العدد لتدريباته، غدًا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة طنطا، يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الـ26 بالدورى.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالى أوجستو إيناسيو، منح اللاعبين الأساسيين راحة من تدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد خوض مواجهة المصرى، مساء الإثنين، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ25 بالدورى.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بمسابقة الدورى أمام نظيره المصرى، بهدف وحيد أحرزه شيكابالا في الدقيقة 10، فى اللقاء الذى جمع الفريقين بملعب برج العرب.