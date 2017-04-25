اتحاد الكرة يوضح سبب تأجيل لقاء الأهلي والإنتاج الحربي

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، حدد موعدًا مبدئيًا للقاء إنبي والمصري في ربع نهائي كأس مصر.

قال المصدر لـ "التحرير"، إن مسابقات الجبلاية تنوي إقامة المباراة أحد يومي 12 أو 13 مايو المقبل، مع تأجيل لقاءات الأهلي والزمالك وسموحة لارتباطهم بالمشاركة في مباريات دور الـ16 بالكونفيدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

أضاف المصدر، أن تأجيل لقاء الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة الـ26 للدوري، لمدة 48 ساعة، وعدم تأجيل لقاء الزمالك وطنطا في إطار نفس الجولة، ويرجع بسبب قرار اللجنة إلى أن الأمن طلب تأجيل المباريات التي تقام في محافظة القاهرة بسبب زيارة بابا الفاتيكان، بينما ستقام مباراة الزمالك وطنطا على ستاد غزل المحلة.