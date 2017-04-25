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10 أفلام فقط صنعت تاريخه.. «علي بدرخان» مخرج مع وقف التنفيذ

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10 أفلام فقط صنعت تاريخه.. «علي بدرخان» مخرج مع وقف التنفيذ 10 أفلام فقط صنعت تاريخه.. «علي بدرخان» مخرج مع وقف التنفيذ

التحرير

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مخرج من طراز خاص، أرغمه السوق على كبح عجلة إبداعه منذ عام 2002، حينما أخرج آخر أفلامه باسم "الرغبة" للفنانين إلهام شاهين ونادية الجندي، مبررًا ذلك بقوله لـ "التحرير": "شروط السوق الحالية لا تناسبنى، وأنا لا يمكننى العمل إلا بشروطى ووفقًا لمعاييرى التى أعمل بها منذ أن بدأت مشوارى السينمائى، حيث أتعامل مع أفضل المصورين وأفضل مونتير. وهكذا"، وعليه افتقدت السينما واحدًا من أهم مخرجيها وأكثرهم إبداعًا.

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في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" لقطات من حياة المخرج الكبير علي بدرخان، صاحب الـ 71 عامًا.

ابن الوز عوام

في 25 أبريل عام 1946، ولد علي بدرخان في القاهرة متشبعًا فى تكوينه البيولوجي بالجينات الفنية التي ورثها عن أبيه المخرج الراحل أحمد بدرخان، لذا درس في المعهد العالي للسينما على يد يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وتوفيق صالح، وتخرج فيه عام 1967، ومن ثم حصل على منحة للتدريب في استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين كاملين.

وبعد عودته من إيطاليا عمل "علي" مساعدًا لوالده في عدد من الأفلام مثل: "نادية"، و"العصفور"، و"أرض النفاق"، كما عمل مساعدًا لمخرجين كبار من بينهم يوسف شاهين الذي قال عنه: "يمكنني أن أمرض أثناء العمل في فيلم إذا كان مساعدي هو علي بدرخان، أعرف أنني يمكنني أن أعتمد عليه تمامًا في غيابي وسيقوم بكل شيء كما لو كنت موجودًا".

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خاض بدرخان تجربة الإخراج منفردًا لأول مرة في عام 1973، من خلال فيلم "الحب الذي كان" بطولة سعاد حسني ومحمود ياسين وإيهاب نافع ومحمود المليجي، وسيناريو وحوار رأفت الميهي.

وعلى مدار تاريخه الفني لم يقدم "بدرخان" الصغير سوى 10 أفلام من إخراجه، جعلت منه واحدًا من أهم مخرجي السينما المصرية، وهى بالترتيب: "الحب الذي كان"، و"الكرنك" عام 1975، و"شيلني وأنا أشيلك" عام 1977، و"شفيقة ومتولي" عام 1978، و"أهل القمة" 1981، و"الجوع" عام 1986، و"الراعي والنساء" عام 1991، و"الرجل الثالث"، عام 1995، و"نزوة" عام 1996، وانتهاءً بفيلم "الرغبة" عام 2002.

مشروعات لم تكتمل

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بعد أن قرر "بدرخان" الابتعاد عن الإخراج السينمائي نظرًا لتدني مستوى السوق، قرر أن يفتتح أكاديمية لتعليم السينما، مبررًا ذلك بقوله: "أحاول من خلال هذه الأكاديمية نقل خبراتى إلى الطلاب الراغبين فى التعلم لتقديم أجيال واعية بأهمية السينما ومتمكنة من فنياتها"، وذلك إلى جانب المكتبة التي افتتحها عام 2009 في فيلته بشارع استوديو الأهرام، والتي لا تقتصر فقط على بيع الكتب، ولكن تجمع كل الفنون من موسيقى وفن تشكيلي وتمثيل ومسرح وأدب.

ورغم ذلك الابتعاد، لا يزال "بدرخان الصغير" متعلقًا بمشروعاته السينمائية التي لم تكتمل، ومن أهمها فيلم "نجيب" الذي يحكي الدور الحقيقي لرئيس الراحل محمد نجيب في قيام ثورة يوليو 1952، والذي بدأت تحضيراته قبل سنوات ولم يخرج إلى النور حتى هذا الوقت، بالإضافة إلى مشروع فيلم بعنوان "بلا عودة"، والذى كان من المقرر أن يقوم ببطلوته الفنان الراحل أحمد زكي، إلا أن وفاته حالت دون إتمام المشروع، ولم يجد "بدرخان" بعد ذلك منتجًا متحمسًا لتمويله.

علاقته بالسندريلا

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"ما محبة إلا بعد عداوة"، مثل تحقق على أرض الواقع في علاقة علي بدرخان بـ "السندريلا" سعاد حسني، والتي بدأت وقتما كان يعمل "علي" مساعدًا لوالده في فيلم "نادية" عام 1969، حيث كان يظن في بطلة الفيلم "سعاد حسني" أنها شخصية مغرورة، بسبب تدخلاتها في السيناريو وتفصيلات دورها، إلا أن الأمور أخذت في التحسن بعدما كلفه المخرج أحمد بدرخان بتعليم سعاد السباحة حسبما كان يتطلب دورها.

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وخلال تلك الفترة، كانا يذهبان سويًّا إلى تعلم السباحة في الصباح بفندق "عمر الخيام" أو "قصر النيل"، وفي المساء يخرجان إلى سينما صيفي، وبدأت الشائعات تنتشر والصحافة الفنية تكتب عن علاقة الحب التي تجمعهما.

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وبعد عرض الفيلم مات والده المخرج أحمد بدرخان، وما هي إلا سبعة أشهر انقضت، حتى تم الزاوج بين "علي" وسعاد حسني، التي كانت تكبره بأربع سنوات، في حفل عائلي، ليستمر الزواج 11 عامًا أثمر عن 6 أفلام سينمائية.

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لم يتم إعلان سبب الانفصال آنذاك، ولكن مسلسل "السندريلا" أوضح في أحداثه أنه تم بسبب خيانة "بدرخان" لـ "السندريلا"، كما أن المخرج علي بدرخان نفسه صرح في حوار لـ "التحرير" بسبب الانفصال قائلًا: "بعد 11 عامًا من الزواج، مرت علاقتنا العاطفية بمرحلة فتور، مما جعلنى أرتبط بعلاقة عاطفية مع فتاة أخرى، وصارحت سعاد بهذه العلاقة، واقترحت عليها أن تسمح لى بالتجربة لعلها تكون نزوة ثم أعود إلى علاقتنا مرة أخرى، إلا أنها رفضت وغضبت بشدة وطلبت الانفصال، وبعد فترة من الانفصال أصبحنا صديقين، وكنا على اتصال مستمر حتى قبيل وفاتها فى لندن".

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التحرير

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