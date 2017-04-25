تعرض للموت بسبب مشهد وخسر أمواله في البورصة.. 18 معلومة عن محمد رياض

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بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينيات، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يحقق نجومية غير مسبوقة بين أبناء جيله، والسبب في ذلك هو تكثيف مشاركاته في الدراما التليفزيونية خلال تلك الفترة ما تسبب في سرعة شهرته، ولكن انحصار أدواره في التليفزيون أبعده عن السينما، وتدريجيًا قلت نجوميته عن ذي قبل، لكنه استطاع أن يعود بقوة من خلال الدراما الرمضانية، وفرض نفسه من جديد على سوق التليفزيون مؤخرًا.



"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 18 معلومة عن الفنان محمد رياض.

1- ولد في 25 أبريل عام 1970.

2- تخرج في قسم الكيمياء بكلية العلوم.

3- حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

4- متزوج من الفنانة رانيا محمود ياسين، وله منها ابنان هما "عمر وآدم".

5- مشواره الفني الحقيقي بدأ في عام 1994 من خلال مسلسل "العائلة" مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، وبطولة محمود مرسي وليلى علوي وعبد المنعم مدبولي.

6- حقق جماهيرية واسعة بعد دوره في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1995، مع الفنان الراحل نور الشريف وعبلة كامل وحنان ترك ومصطفى متولي.

7- صرح في برنامج "كلام تاني"، مع رشا نبيل على قناة "دريم 2" بأن المخرج أحمد توفيق هو الذي رشحه للدور وليس الفنان نور الشريف كما يعتقد البعض، موضحًا أن "الكيميا" التي تولدت بينه وبين الفنان الراحل كان لها دور في نجاح المسلسل، وقال: "هذا المسلسل كان تأشيرة عبوري لجمهور الوطن العربي".

8- قال عن كواليس تصوير مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي": "الفنان نور الشريف له أفضال على الكثير من الشباب والشغل كان ممتعًا"، متابعًا: "أذكر له مواقف كثيرة، منها أنه حمول جدًا، لما كنا نغلط في المسلسل يقولي مايهمكش أغلط، أنا بحب اللي بيغلط كتير، ويطلب من الموجودين ماحدش يوتر اللي بيغلط"، وذلك خلال استضافته في برنامج "بالألوان الطبيعية" على قناة "دريم 2".

9- في عام 1998 عُرضت 5 أعمال شارك فيها الفنان محمد رياض من بينها "الضوء الشارد" ومسلسل "رد قلبي"، حققت له شهرة واسعة في وقت وجيز، على حد قوله في برنامج "الليلة" مع هالة سرحان على قناة ART.

10- تميز باتقانه للغة العربية، مما أهله لتجسيد الكثير من الأدوار الدينية في الأعمال التاريخية، وأبرزها: "الإمام الغزالي، وابن حزم، وعصر الأئمة، وابن حنبل".

11- برّر تعدد مشاركاته في الأعمال التاريخية والدينية قائلًا: "ربنا أكرمني بأنني متميز في اللغة العربية، وهي أعمال صعبة تحتاج مني وقت كبير لأذاكر الشخصية، حتى أستطيع التعرف على مفاتيحها".

12- شارك في عدد قليل من الأعمال السينمائية مثل: "الإمبراطور، ويوم الكرامة، و48 ساعة في إسرائيل، وحفل زفاف".

13- يعشق المسرح ويفضله عن السينما، حيث شارك في عدد من المسرحيات مثلك "باب الفتوح، والإخوة الأندال، والبهلوانات".

14- شارك في 70 مسلسلًا تليفزيونيًّا من أشهرها: "لعبة إبليس، ونصف ربيع الآخر، والجبل، وامرأة في زمن الحب، وأرابيسك".

15- قال إن أول سيارة امتلكها كانت "سيات" وثمنها 6 آلاف جنيه في عام 1996، موضحًا خلال حواره مع صحيفة "الجزيرة" أنه يفضل تغيير سيارته كل عامين.

16- تعرض للموت أثناء تصويره أحد المشاهد على جبل بلبنان في مسلسل "يا صديقي" أول مسلسل عربي تتم دبلجته للغة التركية، فقال: "بسبب هذا المسلسل كدت أموت حيث كنت أصور أحد المشاهد على جبل بلبنان واختل توازني أثناء تصوير المشهد وكدت أسقط من قمة الجبل وأصيب طاقم المسلسل بحالة من الهلع"، موضحًا أن المخرج ألغى التصوير في ذلك اليوم، وفق ما ذكر لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

17- خاض تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "البورصة" الذي قدمه على قناة "الحياة"، وعن سبب ذلك قال: "عندما عرضت عليّ فكرة برنامج البورصة لم أتردد في قبولها لأنني أحب التجارب الجديدة ولدي خبرة في مجال البورصة حيث استثمرت فيها منذ ثلاث سنوات وخسرت لجهلي بقواعدها".

18- يمتلك شركة للإنتاج السينمائي، كما سبق وشارك شقيق زوجته عمرو محمود ياسين في "كافي شوب"، ولكن المشروع لم يستمر.