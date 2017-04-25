«لاند روفر» تدعم سلسلة «فيلر» بنسخة جديدة

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تعكف شركة "لاند روفر" على اختبار نسخة جديدة سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "رينج روفر فيلر"، تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مجلة "كار" البريطانية، فإن السيارة الجديدة "رينج روفر فيلر SVR" تم التقاط صور لها أثناء عملية الاختبار الأولى.

وعلى الرغم من عدم إعلان الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض عن مواصفاتها، فإنها من المتوقع أن تزود بمحرك ذى سعة 5000 CC ومكون من 8 أسطوانات "V8" بشاحن "تربو سوبر"، وهي نفس السمات الفنية التي ظهرت بها سيارة "رينج روفر سبورت SVR".

وكانت "لاند روفر" قد أصدرت سيارتها الرياضية ذات الدفع الرباعي "رينج روفر فيلر"، وذلك خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات الشهر الماضي.