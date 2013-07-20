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Jennifer Lopez تغنّي لزوجها السابق وحبيبته

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Jennifer Lopez تغنّي لزوجها السابق وحبيبته Jennifer Lopez تغنّي لزوجها السابق وحبيبته

قدّمت النجمة Jennifer Lopez استعراضاً خلال حفلة Premios Juventud 2013 في مركز Bank United في فلوريدا، حيث شاركها الغناء مغنّي الراب بيتبول . وقد وجد زوج Lopez السابق النجم Marc Anthony البالغ من العمر 44 عاماً بين الحضور، وكان برفقة حبيبته Chloe Green البالغة من العمر 22 عاماً، والتي تطلّ مع مارك للمرّة الأولى على السجّادة الحمراء. أمّا حبيب Lopez، الراقص casper smart، البالغ من العمر 26 عاماً، فقد وصل وحيداً إلى الحفلة، نظراً إلى أنّ Jennifer كانت تتحضر للغناء على المسرح. وقد فازت Lopez بجائزة الأيقونة العالميّة، حيث بكت أثناء تسلّمها الدرع التكريميّة على المسرح. ونشرت Lopez صورةً تظهرها، وهي تحمل ابنها Max وراء الكواليس، كما أنّها احتفلت مع casper والأصدقاء بجائزتها. يُذكر أنّ Marc Anthony قدّم استعراضاً مميّزاً أيضاً.

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