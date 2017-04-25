المدير الرياضي لبرشلونة يكشف مصير ميسي ونيمار والتعاقد مع ديبالا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استبعد المدير الرياضي لنادي برشلونة، روبرت فيرنانديز، بيع اللاعب البرازيلي نيمار إلى جانب ضم نجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا - حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أوضح فيرنانديز، أن "نيمار" الذي يمتد تعاقده مع برشلونة حتى منتصف عام 2021 من المستحيل بيعه بأي حال من الأحوال، موضحًا أن "ديبالا" لاعب اليوفي مميز للغاية، إلّا أن الفريق يمتلك حاليًا أفضل 3 مهاجمين في العالم.

أضاف فيرنانديز، أن نجمي الفريق ليونيل ميسي وأندريس إنيستا سيجددان تعاقدهما قريبُا، مشيرُا إلى أن إنيستا فضّل الانتظار حتى نهاية الموسم قبل منافشة تجديد تعاقده، مؤكدًا أنه يعد أيقونة للنادي ويبنغي الرضوخ لرغبته كونه لاعب جاد ومحترم للغاية.

أشار فيرنانديز - إلى أن برشلونة سيحدد الوقت المناسب لإعلان التجديد لليونيل ميسي، مشددًا على أن كل المفاوضات يبنغي أن تتم في الوقت المناسب ولا يجب التسرع فيها.