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بينيتز: انجلترا تقدر المدربين المحترفين ولا أعرف مستقبلي مع نيوكاسل

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بينيتز: انجلترا تقدر المدربين المحترفين ولا أعرف مستقبلي مع نيوكاسل بينيتز: انجلترا تقدر المدربين المحترفين ولا أعرف مستقبلي مع نيوكاسل

التحرير

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نجح المدرب الإسباني رافا بينيتز في قيادة نيوكاسل للعودة من جديد إلى البريميرليج، ليخرج بعد تحقيق هذا الإنجاز ويكشف سبب موافقته على التدريب في الدرجة الأولى الإنجليزية.

أوضح بينيتز، أن إنجلترا تقدر المدربين المحترفين ويتميزوا بالأمانة الشديدة ولذلك فضل البقاء مع نيوكاسل، الذي حقق معه عمل رائع للغاية، معربًا عن فخره بالعودة من جديد إلى البريميرليج في ظل صعوبة الدرجة الأولى والتنافس الشديد بها وطول المسابقة.

أضاف بينيتز، أن السر وراء نجاح الفريق في العودة من جديد إلى البريميرليج هو الدعم الكبير الذي حصل عليه من الجماهير التي حرصت على الحضور بكثافة شديدة في جميع المباريات.

وعن استمراره مع نيوكاسل الموسم المقبل، أشار بينيز - إلى أنه لا يعلم ماذا يخفي له المستقبل وهو أمر طبيعي للغاية في عالم كرة القدم، معبرًا عن فخره الشديد بوضعه للأساس الذي سيسير عليه الفريق في المستقبل.

تابع المدرب الإسباني: "الآن هو وقت الإحتفال بالإنجاز الذي تحقق ومن ثم سيفكر في كيفية بناء فريق قوي للمنافسة في البريميرليج في حال استمر على رأس القيادة الفنية للفريق".

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التحرير

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