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مونشنجلادباخ يستضيف فرانكفورت لحجز مقعد في نهائي كأس ألمانيا

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مونشنجلادباخ يستضيف فرانكفورت لحجز مقعد في نهائي كأس ألمانيا مونشنجلادباخ يستضيف فرانكفورت لحجز مقعد في نهائي كأس ألمانيا

التحرير

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يحتضن ملعب بروسيا بارك، لقاء نصف نهائي كأس ألمانيا، حينما يستضيف نادي بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره آينتراخت فرانكفورت، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ8.45 مساءً.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم، الفائز من لقاء بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، الذي سيقام غدًا الأربعاء، بملعب أليانز أرينا.

ويأمل نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، بقيادة مديره الفني ديتر هيكنج، في تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية سعيًا للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، حيث حقق الفريق اللقب من قبل في ثلاث مناسبات أعوام " 1960 - 1973 - 1995 "، كما جاء الفريق ثانيًا في مناسبتين.

من جانبه يسعى نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، في تحقيق الإنتصار في لقاء اليوم، سعيًا للفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، حيث حقق الفريق اللقب من قبل في أربع مناسبات أعوام " 1974 - 1975 - 1981 - 1988 "، كما جاء الفريق ثانيًا في مناسبتين.

الجدير بالذكر أن العملاق البافري بايرن ميونخ اكثر الفرق الألمانية تتويجًا باللقب بـ18 بطولة أعوام "1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016".

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