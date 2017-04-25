تشيلسي يستهدف الاقتراب من لقب البريميرليج أمام ساوثهامبتون

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تستكمل اليوم مباريات الجولة رقم 34 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي المتصدر برصيد 75 نقطة نظيره ساوثهامبتون التاسع برصيد 40 نقطة على ملعب ستامفورد بريدج.

ويدخل تشيلسي المباراة منتشيا بالفوز الهام الذي حققه على توتنهام يوم السبت الماضي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 4-2.

وخسر تشيلسي مباراة واحدة فقط في أخر 7 مباريات خاضها على ملعب ستامفورد بريدج أمام ساوثهامبتون من خلال تحقيق الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 أخرين، كما سجل البلوز في 15 مباراة من أصل 17 خاضها على ملعبه في تاريخ البريميرليج مع ساوثهامبتون.

وسيعول تشيلسي كثيرا على مهاجمه الإسباني دييجو كوستا والذي ساهم في تسجيل الأهداف في مباريات البلوز الثلاث الأخيرة مع ساثهامبتون من خلال تسجيل هدفين وصناعة هدف أخر، ومع ذلك يمر كوستا بفترة سيئة من خلال فشله في تسجيل أي هدف في أخر 5 مباريات.

وبعدما خسر تشيلسي مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي في 6 شهور في الفترة ما بين أكتوبر 2016 ومارس 2017، تعرض الفريق لهزيمتين هذا الشهر، ولم يخسر البلوز 3 مباريات في شهر واحد منذ شهر أكتوبر في عام 2015 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وبدوره لم يخسر أنطونيو كونتي 3 مباريات في شهر واحد في الدوري منذ أن كان مدربا لفريق أتالانتا الإيطالي وذلك في شهر نوفمبر من عام 2009.

وتمكن ساوثهامبتون من الفوز بثلاث مباريات من أخر 4 خاضها خارج ملعبه، وهو أكثر مما حققه الفريق في الـ12 مباراة التي سبقتهم، ومن جانبه لم يحافظ تشيلسي غلى نظافة شباكه في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1993.