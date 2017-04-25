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أتلتيكو مدريد يسعى للثأر من فياريال

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أتلتيكو مدريد يسعى للثأر من فياريال أتلتيكو مدريد يسعى للثأر من فياريال

التحرير

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يستضيف نادي أتلتيكو مدريد نظيره فياريال، اليوم الثلاثاء، بملعب فيسنتي كالديرون، بقيادة تحكيمية للحكم ايجليسياس فيلانويفا ايجناسيو، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإٍسباني "الليجا".

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ15، بفوز فياريال بثلاثية نظيفة، بملعب لاسيراميكا، بقيادة الحكم اليخاندرو خوسي هيرنانديز هيرنانديز.

ويحتل نادي أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، المركز الثالث برصيد 68 نقطة، بينما يأتي فياريال بقيادة مديره الفني الإسباني فران ايسكريبا، المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

ويسعى دييجو سيموني للثأر من هزيمة الذهاب، علاوة على رغبته في تحقيق الفوز للحافظ على فارق الثلاث نقاط بينه وبين إشبيلية.

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التحرير

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