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وزير الأوقاف يصل من دبي بعد مشاركته في منتدى الاقتصاد الإسلامي

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وزير الأوقاف يصل من دبي بعد مشاركته في منتدى الاقتصاد الإسلامي وزير الأوقاف يصل من دبي بعد مشاركته في منتدى الاقتصاد الإسلامي

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي صباح الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قادمًا من دبي عقب زيارة استغرقت 3 أيام شارك خلالها كضيف شرف بمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، الذى نظمته دائرة الشئون الإسلامية تحت عنوان "عمل الخير نماء للاقتصاد الإسلامي".

وأكد الوزير- خلال كلمته بالمؤتمر- أن تطبيق مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، أكبر ضمانة وخير داعمٍ لتحقيق التكافل الإنساني الدولي، الذي يُمكنُ أن يَحدَّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويطفأَ نار كثير من حروب الجوع، ويجمع شتات مجتمعات فرقها وشرذمها التناحر للحصول على لقمة العيش .

وأشار الوزير إلى أنه لا مستقر بلا أمنٍ متحققٍ مستمرٍ، ومن ثمة يجب أن نعمل معًا على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية على الوقوف صفا واحدًا في وجه دعاة الهدم والتخريب، والتكفير والتفجير، حتى نخلص العالم كله من شرهم إلى عالمٍ أكثرَ أمنًا واستقرارًا ونماءً وازدهارًا.

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