اجتماع خليجي في الرياض بعد غد الخميس للتصدي لتدخلات إيران

الرياض (د ب أ)

أفاد مصدر خليجي رفيع المستوى بأن الاجتماع الثلاثي لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية، في دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض بعد غد الخميس سيركز على الوقوف ضد ممارسات إيران وتدخلاتها السافرة في العراق التي تهدد أمن دول المجلس.

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم عن المصدر قوله إن "التكامل بين دول المجلس بلغ أعلى مستوياته، وبما لا يسمح بأي تهديد من قبل أي دولة، لأن دول المجلس تدرك طبيعة التحديات التي تواجهها، وأصبحت قادرة على التعامل معها".

وأكد أن هذا التكامل العالي، يأتي من أجل حماية أمن دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها، مشدداً على أن أهمية الاجتماع تتمثل في تحقيق مزيد من التكامل، والوقوف في وجه أي تهديد لدول المجلس.

ومن المنتظر أن يترأس الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية، الاجتماع التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الذي يهدف إلى حفظ أمن دول وشعوب دول مجلس التعاون وزيادة التنسيق بينهم.

وكان وكلاء وزارة الداخلية عقدوا اجتماعهم التاسع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الثلاثاء الماضي.