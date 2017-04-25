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ميركل وإيفانكا ترامب في قمة دولية لدعم المرأة

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ميركل وإيفانكا ترامب في قمة دولية لدعم المرأة ميركل وإيفانكا ترامب في قمة دولية لدعم المرأة

مصراوي Masrawy

ميركل وإيفانكا في قمة دولية لدعم المرأة

برلين (د ب أ)
تشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب اليوم الثلاثاء في قمة دولية ببرلين لدعم المرأة.

وتهدف القمة إلى بحث سبل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.

ومن المقرر أن يشارك في القمة أيضا ملكة هولندا مكسيما ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

وبوجه عام يشارك في القمة التي تعقد على مدار يومين نحو مئة مندوب من عدة دول.

وينظم القمة المعروفة باسم "قمة نساء 20" المجلس الألماني لشؤون المرأة والاتحاد الألماني لسيدات الأعمال في إطار رئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة هامبورج الألمانية قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في تموز/يوليو المقبل.

 

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