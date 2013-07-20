عدول المغرب يحتجون على مسلسل "بنات لالة منانة"

احتجّ عدول المغرب أمام مقرّ القناة الثانية بالرباط مندّدين بمسلسل "بنات لالة منانة" بسبب الإساءة التي نزلت بحق مهنتهم، من خلال شخصيّة "العدل" التي مثّلها الممثل محمد نظيف. وقد ردّد العدول شعارات انتقدت المسلسل والمخرج والقناة.

وأدان العدول الذين ينضوون تحت لواء نقابيّ، في بيان استنكاريّ، تلقت "سيدتي" نسخة منه، أحداث المسلسل بشدّة، لترويجه خطاب الإساءة والحطّ من كرامة السّادة العدول، داعين وزارة الاتصال والهيئة العليا للاتصال السمعيّ البصريّ وإدارة القناة إلى تحمّل المسؤوليّة الكاملة عن الإهانات، مؤكّدين حقّهم الكامل باللجوء إلى القضاء دفاعاً عن سمعتهم وكرامتهم.

وفي اتصال مع إحدى المسؤولات في إدارة المسلسل، استغربت مظاهر الاحتجاج، واكتفت بالقول إنّ نفس العدول قصير، وكان حريّاً بهم أن ينتظروا تتمّة المسلسل ليعرفوا كيف تمّ التعامل مع العدول بالطريقة التي تليق بمكانتهم داخل المجتمع.