سول تحذر من اتخاذ "إجراءات أقوى مختلفة" ضد كوريا الشمالية

سول (د ب أ)

حذر اليوم الثلاثاء الرئيس الكوري الجنوبي المكلف ورئيس الوزراء هوانج كيو آن، كوريا الشمالية من أنها ستواجه "إجراءات أقوى مختلفة عن السابق" في حال مضيها قدما في ارتكاب استفزازات أخرى.

وتأتي تصريحات هوانج التي نقلتها وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وسط مخاوف متصاعدة من أن تجري الدولة الشيوعية تجربة نووية أو تطلق صاروخا بالستيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.

وقال هوانج خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه "يتعين على بيونجيانج أن تدرك أنها ستواجه إجراءات أقوى تختلف عن تلك التي ظلت تتخذ حتى الآن، في حال ارتكابها لاستفزاز متهور في تحد للتحذيرات القوية من المجتمع الدولي، بما في ذلك حكومتنا والولايات المتحدة".

وأمر الرئيس المكلف الجيش بالحفاظ على موقف دفاعي "حصين"، بحسب "يونهاب".

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي في 16 نيسان/إبريل الجاري، بعد يوم من الاحتفال بعيد الميلاد الـ 105 لمؤسس الدولة الراحل كيم ايل سونج.