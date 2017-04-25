إعدام 4 "إرهابيين متشددين" ينتمون لطالبان في باكستان

إسلام آباد (د ب أ)

جرى اليوم الثلاثاء إعدام أربعة "إرهابيين متشددين" ينتمون لحركة طالبان، تمت محاكتهم أمام محاكم عسكرية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني.

ونقلت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية عن التقرير القول، إن الارهابيين المشتبه بهم تورطوا في "ارتكاب جرائم شنيعة لها علاقة بالإرهاب، تتضمن قتل المدنيين الابرياء ومهاجمة القوات المسلحة الباكستانية ووكالات تطبيق القانون".

وكان قد تم إنشاء المحاكم العسكرية في يناير من عام 2015 لكي تستمر لمدة عامين، بعدما اقتحم مسلحو طالبان مدرسة في شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 150 طالبا.

وبعد انتهاء فترة العامين في يناير هذا العام، لم تتمكن الجماعات السياسية من التوافق على تمديد العمل بهذا النظام. ولكن تصاعد الهجمات في أنحاء باكستان، التي أودت بحياة نحو 130 شخصا خلال الأسابيع الماضية، أجبرت المعارضين للمحاكم العسكرية على إعادة النظر في موقفهم.

وكان مجلس الشيوخ الباكستاني صادق في أواخر الشهر الماضي على تعديل دستور البلاد، بما يتيح استمرار عمل المحاكم العسكرية لعامين آخرين.