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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

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شهدت العملات اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 استقرارًا نسبيًا، ليسجل الدولار في البنك المركزي نحو 18.5 للشراء و 18.15 للبيع، وفي بنك نحو والبنك الأهلي نحو 17.95 جنيه للشراء، و18.05 للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي نحو 18.07 جنيه للشراء ونحو 18.17 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل نحو 18.06 للشراء و18.016 للبيع. أما في ببنك بلوم، والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي وبنك عودة والبنك المصرى لتنمية الصادرات والبنك الأهلي الكويتي "بيريوس"، وبنك البركة وبنك القاهرة نحو 18.05 للشراء و 18.15 للبيع.

فيما سجَّل الدولار في بنك الأسكندرية والبنك العربي الإفريقي الدولي نحو 18.00 للشراء و 18.10 للبيع، وفى بنك التنمية والائتمان الزراعى سجل نحو 17.95 جنيه للشراء و 18.05 جنيه للبيع.  

وعلى صعيد العملات الأوروبية، فقد سجّل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19 جنيهًا للشراء و19.15 للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.40، بينما سجّل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19 جنيهًا للشراء و19.15 للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.40 جنيه للشراء و22.55 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.80 جنيه للشراء و17.95 للبيع.

وعن العملات الأجنبية، فقد سجَّل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19 جنيهًا للشراء و19.17 للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.45 جنيه للشراء و22.55 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.85 جنيه للشراء و17.95 للبيع.

أما العملات العربية، فقد سجَّل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.8 جنيه للشراء و4.82 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.85 جنيه للشراء و59.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.85 للشراء و4.9 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.65 للشراء و47.88 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.28 للشراء و25.44 للبيع. 

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