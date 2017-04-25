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اليوم.. «النور» يعقد جمعيته العمومية ومؤشرات لاستمرار «مخيون»

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اليوم.. «النور» يعقد جمعيته العمومية ومؤشرات لاستمرار «مخيون» اليوم.. «النور» يعقد جمعيته العمومية ومؤشرات لاستمرار «مخيون»

التحرير

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يعقد حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، جمعيته العمومية، ظهر اليوم الثلاثاء، لانتخاب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، وسكرتارية الجمعية العمومية وذلك بمقر الحزب بالهرم.

وسيتم اختيار المجلس الرئاسي من أعضاء الهيئة العليا الجدد، على هامش الاجتماع، الذي جاء بعد انتهاء الحزب من الانتخابات الداخلية في اختيار الأمناء الجدد وغيرهم من القيادات على مستوى المحافظات.

ومن المقرر أن يتم تجديد الثقة فى الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب الحالى، وأن تجرى الانتخابات الداخلية على 50 من أعضاء الهيئة العليا، وجاءت أبرز الأسماء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لعضوية الهيئة العليا: السيد خليفة، نائب رئيس الحزب، والمهندس أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب السابق والمهندس جلال مرة، أمين عام الحزب، والدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية، والدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونادر بكار مساعد رئيس الحزب.

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التحرير

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