خالد يوسف: «وظيفتك جنب بيتك» يوفر 300 فرصة عمل في كل قرية

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قال خالد يوسف عضو مجلس النواب، إن فكرة المشروعات بمحافظة القليوبية تقوم على المشاركة بين الشباب من جانب والحكومة من جانب أخر، وذلك لحل مشكلة البطالة خاصة وإن هناك اتجاهًا لدى الشباب بعدم الذهاب للعمل بعيدًا عن بلدهم نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة وانفاق راتبه في المسكن والمأكل والمشرب وبالتالي يتخذ قرارً بالبقاء في بلدته.

أضاف يوسف في الاجتماع الذي عقده الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بمقر محافظة القليوبية اليوم، أنه تم اقتراح توفير فرص عمل للشباب بجوار منازلهم، بالمشاركة مع بعضهم البعض والاستفادة بمبادرة الـ٢٠٠ مليار جنيه التي تبانها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعطاء قروض للشباب بفائدة ٢.٥٪‏ لتنفيذ المشروعات.

وأوضح يوسف، أن الشباب تقدموا بطلب للحصول على قرض لإنشاء مصنع على أرض تابعة للمحافظة يعقبها قرض آخر لشراء الماكينات، وهذا يعد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا أن رعاية الدولة للمشروعات يؤكد استمرارها حيث تضمن الدولة بمشاركتها التأمينات للعمال والرعاية الصحية وفِي النهاية يكون العمل بجوار المنزل.

أكد عضو مجلس النواب، أن خسائر المشروعات الصغيرة تأتي دائما لعدم وجود تسويق لمنتجاتها، أما في مشروعات "وظيفتك جنب بيتك" يتم ضمان التسويق قبل إنشاء المصانع لضمان استمراريتها، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سوف يساهم في تدريب العمال بمقابل من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه لحضور التدريب بالتعاون مع منظمة العمل اليومية ومركز التدريب الصناعي.

وأضاف أنه سيتم توفير ١٥٠ الى ٣٠٠ فرصة عمل في كل مصنع يتم إنشاؤه وإذا تم انشاء ٤ مصانع سيعمل ألف شخص بكل قرية.