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وفد صيني يبحث تنفيذ محطة تحلية مياه بتقنية "طاقة الرياح" بالبحر الأحمر

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وفد صيني يبحث تنفيذ محطة تحلية مياه بتقنية "طاقة الرياح" بالبحر الأحمر وفد صيني يبحث تنفيذ محطة تحلية مياه بتقنية "طاقة الرياح" بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

محطة تحلية مياه

البحر الأحمر. أحمد عوض: 

استقبل المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وفدا من شركة التكنولوجيا وتحلية المياه الصينية "فينغ شينغ"، يرافقه الدكتور جلال عثمان، رئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح.

وأكد صديق أن الوفد الصيني يزور المحافظة، لدراسة تنفيذ محطة تحلية بتقنية جديدة، وهي طاقة الرياح في إطار الخطة "973" الصينية الوطنية، المقدمة من الصينية كمنحة لا تُرد.

وأضاف في بيان له، أن اللقاء مع الشركة الصينية تمهيدي للعرض على محافظ البحر الأحمر، وتصل طاقة المحطة إلى 10 آلاف م3 /يوم، وتستوعب التوسعات المستقبلية.

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