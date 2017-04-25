لجنة الكرة بالأهلي تناقش الصفقات الجديدة ومستقبل قطاع الناشئين

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تعقد لجنة الكرة بالنادى الأهلى، اجتماعا مهما اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس الأهلى، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الاول وقطاع الناشئين.

ويناقش الاجتماع الذى يحضره طه إسماعيل وأنور سلامة عضوا اللجنة، خريطة الإعداد لدورى أبطال أفريقيا وصفقات الموسم الجديد والتقييم النهائى للاعبين المعارين بناء على تقرير المدير الفنى حسام البدري.

وتحسم لجنة الكرة موقف تجديد تعاقد ثنائي الفريق حسام غالي وعماد متعب ومدي حاجة الجهاز الفني لهما من عدمه، بجانب الموقف النهائي لصالح جمعة الذي خرج من الحسابات الفنية للبدري خلال الفترة الأخيرة وموقف المعارين ومنهم أحمد أبوالشيخ، والذي تم حسم موقفه بالعودة وناصر ماهر ومحمد حمدي زكي ( جدو الصغير) وإسلام الفار.