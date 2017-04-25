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عاجل.. تهديدات كوريا الشمالية تتجاوز أمريكا بعد تهديدها بتدمير العالم كله بـ 4 قنابل هيدروجينية

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عاجل.. تهديدات كوريا الشمالية تتجاوز أمريكا بعد تهديدها بتدمير العالم كله بـ 4 قنابل هيدروجينية عاجل.. تهديدات كوريا الشمالية تتجاوز أمريكا بعد تهديدها بتدمير العالم كله بـ 4 قنابل هيدروجينية

هدد الممثل الخاص لوزارة الخارجية في “إليخاندرو تساو دي بينوس” بتدمير العالم بواسطة ثلاث أو أربع قنابل هيدروجينية مشيرا إلى أن قوة قنبلة واحدة من القنابل الهيدروجينية التي تمتلكها كوريا الشمالية تعادل أكثر من قوة 100 قنبلة نووية.

وأضاف “بينوس” بحسب موقع “ديلي كولر” الأمريكي أن الأمور لا تحسب بأن إعداد الصواريخ التي تمتلكها أمريكا أكثر من كوريا الشمالية لأن المسألة ليست في الكمية بل في قوة التفجير مؤكدا على أن ثلاثا أو أربعا من القنابل الهيدروجينية كافية لإنهاء العالم بأسره.

 

كما أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية على أن الشعب الكوري مستعد للدفاع عن بلده بالبنادق وبالصواريخ ومستعد تماما للحرب بأسلحة نووية وهيدروجينية وأنه لا أحد بإمكانه المساس بكوريا الشمالية.

 

المصدر : مصرفايف

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