مارادونا يشكك في قدرة الأرجنتين على التأهل إلى المونديال

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أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن عدم ثقته في قدرة منتخب بلاده على التأهل إلى مونديال روسيا 2018 في غياب القائد ليونيل ميسي الذي لن يعود إلا في الجولة الأخيرة من التصفيات بسبب الإيقاف.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات التي يتأهل منها أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الخامس مباريات الملحق، وذلك بعد تحقيق الفريق 6 انتصارات فقط في 14 مباراة.

وأشار مارادونا إلى أن المنتخب الأرجنتيني ضعيف للغاية بدون ميسي، مؤكدا على أن الوصول للمونديال في غيابه أمر محل شك للجميع.

الجدير بالذكر أن الأرجنتين تتبقى لها 4 مباريات في التصفيات أمام منتخبات أوروجواي وفنزويلا وبيرو والإكوادور.