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ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي إلى 23 شخصًا

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ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي إلى 23 شخصًا ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي إلى 23 شخصًا

مصراوي Masrawy

مظاهرات في فنزويلا

كاراكاس- أ ش أ:

لقي شخصان مصرعهما في فنزويلا مع تجدد أعمال العنف في هذا البلد، ما يرفع حصيلة القتلى خلال ثلاثة أسابيع من التظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو إلى 23 شخصا.

وقال المسؤول الشعبي الفنزويلي طارق ويليام صعب في تصريح نقلته قناة سكاي نيوز عربية اليوم الثلاثاء، إن رجلا في مدينة ميريدا "كان يتظاهر بسلام عندما تلقى رصاصة"، وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن القتيل من أنصار .

وأضاف أن خمسة آخرين جرحوا في المدينة، أما القتيل الآخر سقط في مدينة باريناس المجاورة، بحسب ما أبلغه مصدر في مكتب المدعي.

وفي منطقة أخري من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أطلقت عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة.

وكانت عودة العنف الى الشارع حتمية بعد هدوء ساد عطلة نهاية الأسبوع، ما يعزز القلق تجاه هذا البلد الذي يعاني من تردي اقتصاده رغم احتياطات النفط الكبيرة التي يملكها.

وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات عامة مبكرة العام الحالي ورحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.

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