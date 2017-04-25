توزيع 24 قرضًا حسنًا على الأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

وزع علي عبد الرحمن، مدير التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، 24 قرضًا حسنًا "دون فوائد" بقيمة 168 ألف جنيه على 24 من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح عبدالحمن، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنهم وزعوا القروض بواقع 7 آلاف جنيه لكل أسرة مُستفيدة، يتم سدادهم على 28 شهرًا، مشيرًا إلى أن الهدف من منح القروض الحسنة للأسر الأكثر احتياجًا، هو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر؛ لخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة لأفراد الأسرة.