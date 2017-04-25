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بالصور.. ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس

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مصراوي Masrawy

ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (1)ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (1)

ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (2)ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (2)

ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (3)ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (3)

ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (4)ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (4)

ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (5)ضبط 42 طن زيوت مجهولة المصدر في السويس (5)

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث في السويس، اليوم الثلاثاء، مصنعا لتعبئة زيوت الطعام، مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية مزيفه وهميه عليها، لتسهيل بيعها للمطاعم والمحال التجارية. 

وردت معلومات للعميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، باستغلال عاطل لجراج بمنزله في مدينة السلام بحي فيصل، وتحويله لمصنع لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر، وفور التأكد من صحة المعلومات، تم توجيه حملة أمنية لمداهمة المصنع، وضبط "م. ع"، صاحب المصنع، و42 طن زيوت مجهولة المصدر، إضافة لمواتير وأنابيب يستخدمها في التعبئة.

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مصراوي Masrawy

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