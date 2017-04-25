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محافظ قنا يطمئن على 6 فتيات مصابات بتسمم غذائي

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا يطمئن على 6 فتيات مصابات بتسمم غذائي (1)محافظ قنا يطمئن على 6 فتيات مصابات بتسمم غذائي (1)

محافظ قنا يطمئن على 6 فتيات مصابات بتسمم غذائي (2)محافظ قنا يطمئن على 6 فتيات مصابات بتسمم غذائي (2)

محافظ قنا يطمئن على 6 فتيات مصابات بتسمم غذائي (3)محافظ قنا يطمئن على 6 فتيات مصابات بتسمم غذائي (3)

قنا ـ عبدالرحمن القرشي:

زار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، 6 فتيات في مستشفى قنا العام، اليوم، للاطمئنان على الحالة الصحية لهن، إثر إصابتهن بالتسمم جراء تناول وجبة لانشون من محل بقالة بمدينة قنا.

وأكد محافظ قنا أن مكتب مراقبة الأغذية بقنا ومباحث توجهوا إلى محل البقالة، الذي يدعي المصابون الشراء منه، وتم أخذ 4 عينات من اللانشون، وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة لفحصها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بعد ورود نتيجة تحليل العينات.

وأشار المحافظ إلى أن الحالة الصحية للفتيات مستقرة، واحتجازهن بالمستشفى تحت الملاحظة، وهن: أروى شرف الدين، وسلمى محمود محمد، وإيمان ناصر محمد، وسارة جمال أحمد، وسهير حجاجي محمد، وفاطمة محمد همام.

وأصدر الهجان توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهن، وإجراء الفحوصات والإشاعات لحين تماثلهن للشفاء.

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