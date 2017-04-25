أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
«محامي جنوب القليوبية» تجمع ١٠٠ ألف جنيه من أعضائها -
فيديو.. إسلام بحيري: ما يفعله الأزهر حاليا هو «إباحة دماء الناس» -
الطبيب الهندي: كلنا بنصلي لإيمان.. وماينفعش يتقال علينا «حرامية» -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الصين تدعو مصر للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق»

Google+ Print
الصين تدعو مصر للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق» الصين تدعو مصر للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى لنظيره سامح شكرى أنه يعتبر شريكا هاما للصين فى تحقيق مبادرة "الحزام والطريق"، لإحياء طريق الحرير التجارى القديم الذى يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، ورحب بمشاركة مصر فى "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى"الذى ستستضيفه بكين فى منتصف شهر مايو المقبل.

جاء ذلك فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، حول لقاء الوزيرين أمس الاثنين على هامش منتدى الحضارات القديمة الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا.

وقال وانج "إن الصين حريصة على تعزيز التعاون مع مصر فى إطار المبادرة"، وأشاد بحفاظ الجانبين على قوة الدفع السليمة للعلاقات الثنائية تماشيا مع التوافق القائم بين قيادتى البلدين ومنوها برغبة الجانبين فى مواصلة تعميق التعاون بينهما فى مجالات التنمية لتحقيق الفوائد المتبادلة والفوز المشترك.

وأضاف الوزير " أن الصين مستعدة للحفاظ على التنسيق والتواصل الوثيقين مع الجانب المصرى فى الشئون الدولية"، وأعرب عن تطلعه لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة دول "بريكس" التى ستحتضنها الصين فى شهر سبتمبر المقبل. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر

شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك»

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم