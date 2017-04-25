الصين تدعو مصر للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى لنظيره سامح شكرى أنه يعتبر مصر شريكا هاما للصين فى تحقيق مبادرة "الحزام والطريق"، لإحياء طريق الحرير التجارى القديم الذى يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، ورحب بمشاركة مصر فى "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى"الذى ستستضيفه بكين فى منتصف شهر مايو المقبل.

جاء ذلك فى بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، حول لقاء الوزيرين أمس الاثنين على هامش منتدى الحضارات القديمة الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا.

وقال وانج "إن الصين حريصة على تعزيز التعاون مع مصر فى إطار المبادرة"، وأشاد بحفاظ الجانبين على قوة الدفع السليمة للعلاقات الثنائية تماشيا مع التوافق القائم بين قيادتى البلدين ومنوها برغبة الجانبين فى مواصلة تعميق التعاون بينهما فى مجالات التنمية لتحقيق الفوائد المتبادلة والفوز المشترك.

وأضاف الوزير " أن الصين مستعدة للحفاظ على التنسيق والتواصل الوثيقين مع الجانب المصرى فى الشئون الدولية"، وأعرب عن تطلعه لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة دول "بريكس" التى ستحتضنها الصين فى شهر سبتمبر المقبل.