دبلوماسيون من اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية يناقشون التهديدات الكورية الشمالية

طوكيو (د ب أ)

قالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إن دبلوماسيين من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية التقوا في طوكيو لمناقشة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تكهنات بأن بيونجيانج ربما تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أخر في الذكرى الـ85 لتأسيس جيش كوريا الشمالية اليوم.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ باليستي في 16 أبريل الجاري، بعد يوم من الاحتفال بعيد الميلاد الـ 105 لمؤسس الدولة الراحل كيم ايل سونج.

وقال وزير الخارجية الياباني فوميا كيشيدا للصحفيين اليوم إنه من المقرر أن يزور وو داوي المبعوث الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية اليابان من اليوم حتى الجمعة المقبلة لإجراء مباحثات مع مسؤولين يابانيين.

وكانت مدمرتان يابانيتان قد بدأتا مناورة مشتركة أمس الأول الأحد مع مجموعة من القطع البحرية الأمريكية، ومن بينها حاملة الطائرات " يو اس اس كارل فينسون" في غرب المحيط الهادي .