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إلغاء إقلاع 4 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية

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إلغاء إقلاع 4 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية إلغاء إقلاع 4 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

ألغى مطار القاهرة الدولي صباح الثلاثاء، إقلاع 4 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، أنها تقلت السلطات اخطارًا من الخطوط الجوية ، بإلغاء رحلتها رقم 3173 المتجهة الي جده، فضلا عن وصول اخطارا آخر من شركة الخطوط العراقية بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 146 المتجهة الي أربيل. .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تقلت اخطارين من شركة النيل للطيران، بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 105 المتجهة الي القصيم، ورحلة رقم 121 المتجهة الي الجوف، لعدم جدواهم اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على طائرات أخرى.

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مصراوي Masrawy

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